臺東市10月份役男兵役抽籤 軍人服務站宣導服務資訊
【記者 朱達志／台東 報導】臺東市公所今(30)日辦理役男兵種抽籤作業，由市長陳銘風先生主持，區分83年次至93年次(4個月役期)、94年次以後(1年役期)等2個階段實施，整個流程在公正、公開下進行，臺東縣軍人服務站也到場向參加抽籤役男、眷屬發放軍人之友社宣導摺頁，並由站長曾仁政介紹軍人服務站服務項目。
曾仁政表示，軍人服務站為軍民間的橋梁，役男服役期間如有任何疑難，除可透過國防部「1985服務專線」或各軍種司令部「0800申訴專線」外，也可洽詢各地軍人服務站以獲得及時、妥適的協助。
同時，曾仁政也強調國軍合理管教政策及保障官兵權益作為，讓在籍子弟及家長們做好入營準備及心理調適，安心服役，並祝福役男如願抽得心目中理想的服役軍種。
此外，出席活動的國軍人才招募中心臺東招募站官兵則向參加人員分發招募傳單，並說明報考志願役相關資訊，對有興趣的家長及役男一對一介紹目前軍人福利制度、專業訓練及多元升遷管道，鼓勵有志報國及尋求穩定職涯發展的年輕人，加入國軍行列。（照片記者朱達志翻攝）
