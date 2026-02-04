臺東廚餘再利用 高品質堆肥落實慢經濟永續發展

臺東縣政府推動廢棄物資源化

為落實慢經濟與循環永續發展目標，臺東縣政府推動廢棄物資源化，把家戶與餐飲業產生的廚餘轉化為高品質有機堆肥，透過在地循環體系建構，完成廚餘回收再利用中心委託操作管理案發包，將於今(115)年第三季正式營運，為守護臺東環境與實踐資源循環再生奠定重要基礎。

環保局指出，中心將引進專業技術團隊優化處理流程，採用高效堆肥方式減少作業過程中的異味，並能在較短時間內產出品質穩定的堆肥，有效解決廢棄物去化問題並回饋土地。

臺東縣政府表示，面對廚餘處理需求，選擇以再生利用為核心，建立一套兼顧效率與品質的處理系統，將原本被視為負擔的廢棄物轉化為滋養土地的有機資源。

環保局呼籲，資源循環的效益關鍵在於源頭管理，請民眾在日常生活中確實做好廚餘與一般垃圾分類，並養成廚餘先瀝水的習慣，不僅能降低後續處理的能源消耗，更有助於提升有機堆肥的品質。