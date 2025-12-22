臺東建構卑南族民族教育資料庫 教育處辦成果展

臺東縣政府教育處推動「建構卑南族民族教育資料庫計畫」，攜手初鹿、南王及利嘉等部落，以祭儀文化作為各部落的核心主題，在卑南文化遺址公園舉行成果展。

建構卑南族民族教育資料庫計畫成果展，與會人士大合照。

臺東縣政府教育處推動「建構卑南族民族教育資料庫計畫」，攜手初鹿、南王及利嘉等部落，以祭儀文化作為各部落的核心主題，系統性蒐集卑南族的祭儀相關族語語言、歷史、祭儀、生活智慧與口述文化，結合數位科技進行典藏建置，並在卑南文化遺址公園展示廳舉行成果展，期盼成為學校推動卑南族文化教育課程重要且穩固的基礎。

臺東縣政府教育處表示，卑南族是臺東重要且具代表性的原住民族群之一，族人世代生活在臺東，孕育出豐富而深厚的文化內涵。為讓這些珍貴的文化知識不僅被保存，更能實際走進教室、走近孩子，教育處主動規劃並執行這項計畫，透過系統化、標準化與數位化方式，建構具延續性與可近性的民族教育資料庫，讓卑南族文化成為學校課程中，可被運用、被學習的重要資源。

廣告 廣告

在計畫執行過程中，團隊與各部落耆老、語言專家及文化工作者深度合作，透過訪談與田野紀錄，細緻保存族語語音、語法結構及口述歷史，並逐步完成數位化建置。這些來自族人生命經驗的文化素材，不僅成為資料庫中珍貴的內容，更為學校課程提供最貼近在地、最真實的文化依據，讓族群知識得以被保存與活化運用。

臺東縣長饒慶鈴指出，臺東是多元族群文化交織的土地，期待透過「建構卑南族民族教育資料庫計畫」，讓文化不只被保存傳承。未來縣府將持續支持學校與部落攜手合作，結合教育與文化、傳統與科技，讓孩子在學習中認識自己的文化、建立自信，也讓原住民族教育成為臺東教育最具特色的重要力量。

活動同步呈現多元民族教材研發成果，展出內容涵蓋族語學習教材、教學墊板、字母小書、數位互動教材及教學示例影片等，完整呈現教師與族人共同研發教材的歷程與成果，透過貼近學生生活經驗的設計，讓民族教育不再只是課堂上的知識傳授，而是能引發孩子學習動機、產生情感連結的學習歷程。

教育處蔡美瑤處長強調，「建構卑南族民族教育資料庫計畫」不僅是文化保存的重要里程碑，更是深化原住民族教育課程、促進文化永續發展的關鍵資源，透過成果展的分享，讓更多人看見臺東在原住民族教育上的努力，也鼓勵學校與教育工作者善用相關教材資源，持續豐富教學內容。藉由教材的標準化與數位化建置，建立可長期保存、持續更新的教學資源體系，進一步串聯學校與部落，連結課堂學習與社區文化，讓族人知識成為孩子成長路上的重要養分，深化學生文化認同，落實民族教育精神。