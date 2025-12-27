臺東志願榮光馨耀人間 縣府表揚第28屆金馨獎志工

長年投入志工服務的范惠雅，今年榮獲金馨獎，與饒慶鈴縣長和陳淑蘭處長合影。

臺東縣政府國計處獲得114年目的事業主管機關志願服務工作評鑑優等

臺東縣議會議長吳秀華頒獎表揚獲得金質獎的志工

為傳承志願服務精神，表彰績優志工無私付出，臺東縣政府今（27）日舉辦第28屆金馨獎表揚典禮，以「志願榮光・馨耀人間」為主題，表揚296組長年投入志願服務績優志工及團隊，包括高齡98歲的戴昭霖、服務超過2萬小時的張石堂等人。

臺東縣長饒慶鈴在致詞時，感謝所有志工夥伴對社會關懷的付出，她表示，金馨獎至今已邁入第28屆，臺東縣目前有194支志工隊穩定運作，志工人數達6,914人，超過全縣人口3%，顯示志願服務已成為不可或缺且持續發展的重要力量。

社會處長陳淑蘭指出，持續完善志願服務制度，提供志工平安保險、辦理基礎與進階教育訓練、核發志願服務紀錄冊及榮譽卡，並推動「時間銀行」、「靈性照顧」等，使志願服務內容更多元。志願服務推廣中心持續協助志工隊進行訓練、諮詢與行政支援，讓志工在安心、穩定環境中投入，朝向在地化與永續發展邁進。

社會處進一步說明，這屆共頒發296座獎項，其中，全國績優志願服務「金牌獎」，獲獎條件為服務時數達8,000小時以上，為志願服務的最高榮譽，今年度共有何慧真、謝如山、賴淑惠、張石堂、鄭林菊枝、陳恭典6位志工獲此殊榮。

另「金馨獎」須曾榮獲臺東縣一等獎章滿2年，且服務時數達2,500小時方可獲頒，共有廖文義等19人獲獎。

這屆獲獎志工中，年齡最高者為98歲戴昭生，目前在社團法人臺東縣弱勢者關懷協會服務，長年落實「終身志願」精神，榮獲衛生福利部志願服務「金質獎」肯定。另有來自衛生福利部臺東醫院志工張石堂，12年前因陪同家人就醫而加入，至今累積服務時數超過2萬小時，從引導病患、推輪椅到協助緊急狀況，主動投入，榮獲全國績優志願服務「金牌獎」；榮獲「金馨獎」張碧玉，自2006年投入毒品危害防制志工服務，退休後持續關懷弱勢族群與長輩，參與「爺奶行動咖啡車」行動，將陪伴與溫暖送進社區。