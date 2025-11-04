臺東慢食代表隊赴日本熊本縣水俁市參與慢食年會

繼2024年由饒慶鈴縣長親自帶隊參與在義大利辦理的慢食全球年會 (Terra Madre- Salone Del Gusto) 後，臺東慢食代表隊日前有六組團隊出發前往熊本縣水俁市，參與第二屆日本慢食年會(Terra Madre Japan2025 in Minamata)，分享臺東的飲食文化，並與日本全國逾80組的慢食社群代表進行交流（見圖）。

水俁市曾在1956年爆發全球知名汞中毒公害事件「水俁病」，此後地方居民及環保團體長年致力推動有機農業與環境復育，1992年水俁市制定全日本第一個「環境模範城市創建宣言」，並與公民合作制定各種環境政策，因而被選為國家環境模範城市。歷經多年努力，水俁市逐步擺脫公害陰影，建立永續與友善環境的典範，也因此成為本屆慢食年會的主辦地，以具體行動展現人與環境重新連結的成果。

此次大會活動包括論壇、廚師工作坊、市集展售等，匯集日本各地生產者、廚師，共同編織一個重生和團結的新篇章。除了日本全國的慢食代表之外，還有來自韓國、香港、臺灣、泰國的慢食組織齊聚一堂。縣長饒慶鈴表示，臺東縣政府受邀參與本次年會，派出「日出禾作」、「癡愛玉」、「出力釀」、「旗遇海味」、「艾蘭哥爾咖啡」、「蓋亞那工作坊」等六組團隊代表，展現臺東多元的飲食文化與永續實踐，內容涵蓋阿美族傳統的Siraw和酒釀文化、臺東原生種愛玉、以及慢魚精神的海洋守護與餐桌行動、自然食器等在地飲食文化，呼應大會主題「恢復人與人之間以及人與自然之間的連結」。

其中，「癡愛玉」團隊更登上年會主舞台，現場分享臺東原生種愛玉的故事並進行料理示範，吸引眾多日本民眾與國際觀眾參與。整場展演共有近20位臺東在地慢食夥伴共同參與，讓臺東的飲食精神與風味在海外綻放光芒。

臺東縣政府表示，此次代表隊除參與慢食年會外，亦實際走訪熊本週邊地區食農發展案例，包括考察特色物產栗子的產業發展、阿蘇牛認證制度及百年釀酒廠等，學習日本地方創生與產業永續發展經驗。未來將持續深化國際交流，將成功經驗轉化為臺東在地推動慢食與永續農業的養分與啟發。

欲了解更多關於日本慢食年會活動的精彩內容及臺東代表隊交流花絮，歡迎追蹤「慢食臺東 Slow Food Taitung」臉書與官網。