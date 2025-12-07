臺東慢食節前進港都 《採集餐桌：森川里海》高雄駁二最終場

【記者 朱達志／台東 報導】2025臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》昨（6）日在高雄駁二藝術特區大義公園由副縣長王志輝主持開幕，首次將東岸採集文化帶入港都。為期兩日活動以料理、歌謠、導覽、手作等多元形式，引領民眾重新理解大地給予的風味。

臺東縣政府表示，慢食節自2017年創辦以來，以「優質、純淨、公平」為核心精神，帶領料理人與民眾實踐慢經濟。今年首次移地高雄港都，讓民眾體會山海串聯。

開幕活動以「慢食吟」崁頂部落古謠班帶來布農狩獵飲食歌謠揭序，清亮渾厚的聲腔勾勒族人與山林共生節奏。歌聲如現場森林氣息蔓延開場，讓民眾以最直覺方式靠近味覺、氣味與土地記憶。接續演出的以莉高露用溫暖嗓音表現傳統與創新。

廣告 廣告

農業處長許家豪說明，「慢食集」匯聚來自縱谷、海岸與部落的料理人與食材，將節氣收穫與採集手法融入創意，以月桃熬製成醬點綴糕點餅酥，慢火將部落牛隻馴養的文化記憶熬成湯、將傳統製酒技術再現，展現臺東對食材與季節的感受，回應高雄港都的開放包容。

「慢食器」延續採集精神，邀請來賓以葉片、纖維等自然素材親手製器，包含椰葉編織餐具、月桃纖維生活風格器物、葛藤圈及檳榔葉鞘的傳統工法等，展現自然材質在日常中再生。

「慢食導」由慢食協會與料理人共同帶路，沿著市集、器物與餐桌前行。從刺蔥採集，到發覺臺東野味的文化脈絡，再到部落田間或海邊的能量來源，每一道料理都不只是食材，更是山海地貌與歷史記憶的延伸；導覽員在解說中，也引領民眾理解友善採集與環境永續——不只「吃什麼」，更是「如何吃」。

在「慢食講」分享中，則有跨越料理、植物、教育與文化的實踐者帶領遊客回到風土原點。簡天才與郭庭瑋主廚以職人眼光，重新詮釋成功在地的季節時蔬與東海岸的苦味層次；三玉號蘇立中與璞草園許仁和分享野草茶與芳香植物的療癒日常；民族植物學者鄭漢文帶來部落植物智慧；來自日本島嶼與綠島的交流，呈現島嶼飲食文化的連結。

臺東縣政府表示，今（7)日有電光部落歌謠班將帶來祖先歌謠，馬樂Madal X Tahidang待浪樂閱青年傳唱隊讓古調重生演繹，而壓軸由ABAO阿爆與那屋瓦團隊獻唱，於冬日港城帶來充滿能量的尾聲。歡迎民眾參與這場集結美食、文化與島嶼智慧的展演，最新消息請追蹤「慢食臺東」臉書粉專：https://www.facebook.com/SlowFoodTaitung

臺東慢食節《採集餐桌｜森川里海 高雄移地場》

時間│2025年12月6日 15:00-21:00

時間│2025年12月7日 14:00-20:00

地點│高雄駁二藝術特區 大義公園

活動內容│慢食集、慢食講、慢食吟、慢食器、慢食導、慢氣味

（照片記者朱達志翻攝）