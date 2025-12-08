臺東慢食節首到高雄 饒慶鈴邀跨年玩臺東及參加臺東博覽會

▲臺東慢食節首到高雄圓滿落幕，饒慶鈴歡迎港都民眾跨年玩臺東及參加臺東博覽會。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】2025臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》，昨（7）日在高雄駁二藝術特區大義公園閉幕，今年慢食節正式落幕，臺東縣長饒慶鈴及多位貴賓到港都行銷臺東慢經濟與慢食文化，邀請高雄及南部鄉親12月31日到臺東聽阿妹、ALin等11組超強卡司的跨年演唱會，2026年暑假規劃「東漂」參加「臺東博覽會」，大家也期待明年更精緻的慢食節再見。

農業處指出，臺東慢食節自2021、2023年兩度到台北華山文創園區後，首次跨越中央山脈，將東岸採集文化帶入港都。為期兩天的活動以料理、歌謠、導覽、手作等多元形式，引領民眾在高雄市中心重新理解大地給予的風味。

饒慶鈴表示，臺東慢食節終於到高雄，從2015年時令餐桌節開始推動臺東慢食運動，到2017年創辦臺東慢食節，帶領尊重土地、採用在地食材與永續理念店家不斷的突破自我。這次縣府特別邀請50組臺東店家前進高雄，呈現「山裡的香氣」、「野地的收穫」、「聚落的滋味」「潮間的鹹鮮」及「採集的生活」五大主題，及「慢食集、慢食講、慢食吟、慢食器、慢食導、慢氣味」六大單元，港都鄉親一次享受慢食節精華，分享臺東豐饒飲食文化與生活。

饒慶鈴縣長也邀請大家12/31可以先到臺東跨年，聽阿妹、ALin等11組超強卡司的演出，2026年暑假再「東漂」參加「臺東博覽會」，了解縣府近年來將臺東慢經濟、南島文化、永續城鄉等理念經由開放、整合與創新，跨局處努力與累積的成果。

在兩天活動吸引上萬的高雄及南部地區鄉親到場體驗，欣賞電光部落歌謠班帶來祖先歌謠，馬樂Madal X Tahidang待浪樂閱青年傳唱隊讓古調重生演繹，及昨天晚間壓軸由ABAO阿爆與那屋瓦團隊獻唱，帶來充滿能量的尾聲，饒慶鈴縣長也被邀請上台與現場民眾同樂，並隨著音樂一起搖擺，氣氛嗨翻天。