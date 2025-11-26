臺東慢食精神躍上國際 新書分享土地共好哲學

臺東縣政府與遠見天下文化出版公司合作出版《慢食臺東》新書。（圖：臺東縣政府提供）

臺東縣政府推動「慢經濟」成果斐然，其中以「慢食」為核心的飲食文化運動備受矚目。縣府與遠見天下文化出版公司合作出版《慢食臺東》新書，日前舉辦分享座談，剖析臺東如何實踐人與土地共生共榮的慢食理念。

臺東縣副縣長王志輝表示，臺東慢食節是國內少數由政府結合民間推動的慢食典範，成功凝聚社區共識，孕育眾多實踐慢食的在地業者。他透露縣府正籌建「臺東慢食創生基地」，未來將成為連結國內外永續發展資源的重要平台。

副縣長王志輝表示，縣府正籌建「臺東慢食創生基地」。（臺東縣政府提供）

源自義大利的「慢食運動」強調「優質、純淨、公平」。臺東慢食節秉持此精神，讓在地人成為主角，縣府從旁協助。2024年臺東團隊前進義大利參加「慢食全球年會」，成功讓國際看見臺灣的永續飲食成果。

座談會由《遠見雜誌》副社長李建興主持，與談人包括王志輝、徐仲、馮忠恬。會中分享慢食節發展歷程與業者故事，現場還邀請書中業者與讀者交流，展現慢食社群的活力。

座談會分享慢食節發展歷程與業者故事。（臺東縣政府提供）

縣府表示，縣長饒慶鈴的「慢經濟」理念，旨在打造臺東成為深度旅遊目的地。慢食節透過飲食串聯觀光文化，讓旅客用五感體驗臺東土地能量。（梁國榮報導）