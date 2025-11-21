臺東慢食連日發光 與國際共話傳達獨特魅力

饒慶鈴縣長率團前往菲律賓巴科羅參加2025亞太慢食年會的臺東慢食代表隊，於十九日抵達後即正式投入各項展演活動。在盛大的開幕儀式後，臺東代表隊隨即開始在大會舞台以及臺東館內與國際友人進行飲食文化交流。

Terra Madre Asia & Pacific 2025為期五天的年會，設計了超過150場豐富多元的活動，目的在提供沉浸式的學習與體驗，參與者宛如進入一個充滿活力的美食世界，從展示有機農夫市集和街頭美食開始，感受亞太地區多樣的風味（見圖）。核心活動包括探討食物、環境與政策議題的講座與會議，讓政策制定者、學者與倡導者進行深度對話。

全臺唯一受邀參與年會的米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋（Wes Kuo），十九日下午與蓋亞那工作坊胡郁如（Ibu）聯手，於「Slow Drinks」展區上分享「iá 野植風味學」，將臺灣山林間的野草與茶風味帶上國際舞台，來自海端鄉崁項部落的胡郁如（Ibu），則是將布農族傳統的野草茶帶到現場，以其深厚的部落文化工作經驗，向在場的參與者展示布農族如何運用在地知識採集、製作野草茶，體現「取之於山林，用於餐桌」的永續生活哲學。

二十日活動主軸聚焦在早上海洋永續與慢食旅遊的論壇，縣府團隊指出，臺東的海洋資源與漁業文化是慢食精神不可或缺的一環，當天的慢魚論壇，讓世界看見臺東在永續漁業上的具體行動。來自成功慢食餐廳旗遇海味的主理人林昱濱，與日本慢魚代表在慢魚的論壇中分享了「永續水產（Sustainable Seafood）」的經驗。

林昱濱特別向國際慢食社群介紹臺東獨特的手鏢旗魚文化，強調這項臺灣無形文化資產所體現的友善漁法和對海洋生態的尊重。他表示，用手鏢漁法捕獲的旗魚不僅是餐桌上的美食，更是討海人與大海搏鬥、用生命傳承的文化。

此外，臺東館的攤位上的活動也成為展區的焦點，米其林綠星餐廳 EMBERS 主廚郭庭瑋與臺東慢食聯手，共同呈現一場精采的「臺灣主食料理示範」，主廚巧妙運用臺東傳統食材如小米、芋頭、樹豆等原鄉風味，創造出年會限定的臺灣主食料理套餐。在現場烹飪示範中，主廚與代表隊成員不僅展示了不同族群的主食處理與料理智慧，更將來自臺東土地的傳統滋味精緻呈現，讓眾多與會人士得以親自品嚐，深刻體驗臺灣多元而豐富的飲食文化，成功傳達了臺灣南島飲食文化的獨特魅力。