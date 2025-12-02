臺東戶政所志工教育訓練 經驗分享

臺東戶政所辦理114年下半年度志工教育訓練，課程內容包括戶政法規更新、接待服務禮儀及實務操作技巧等主題，參訓志工均展現高度參與熱忱，並透過課程交流分享經驗，使這次的訓練在溫馨與積極向上的氛圍中圓滿完成。

除志工教育訓練成果值得肯定外，臺東戶政所亦於活動中特別向長期以藝術支持戶政環境改善的黃慧芳老師表達由衷謝意（見圖）。黃老師自113年至114年間於所內展出多幅畫作，其細膩溫暖的創作風格，不僅提升洽公空間的藝術氛圍，讓民眾及同仁在日常洽辦之餘感受視覺與心靈的陶冶，深獲一致好評。

廣告 廣告

為感謝黃老師無私分享藝術成果，臺東戶政所主任石秋風代表全體同仁致贈感謝狀及紀念品，以表敬意。此外，民政處副座歐斐君特地到所向志工及黃老師致上謝意，傳達「美好的事物該及時享受」的觀念予大家分享，一同學習成長。

戶政所主任石秋風表示，透過此次訓練，志工夥伴不僅深化專業知能，也強化服務團隊默契，為提供民眾更優質、貼心的戶政服務奠定良好基礎。

主任石秋風進一步表示，期盼黃慧芳老師持續創作，讓藝術之美繼續溫暖人心；同時也歡迎更多志工加入臺東戶政所的服務行列，共同提升戶政專業服務品質，並為公共空間注入更多活力與溫度。