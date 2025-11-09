臺東推動職場安全與健康生活 以行動響應環保 共同倡議勞工健康

臺東縣政府為落實勞工健康、強化職場安全及推動全民健康生活，與臺東縣總工會攜手，九日在森林公園舉辦「2025為健康而走–希望、幸福，我們在一起」活動，在社會處長陳淑蘭、立委黃健斌及與會來賓共同鳴槍下（見圖），全縣勞工與民眾千餘人共同參與，透過健康步伐，傳遞勞工團結、環保永續與幸福生活。

臺東縣政府表示，積極打造「勞工幸福城市」，持續強化勞動權益與職場安全。今年六月成立臺東縣銀髮人才服務據點，以「一站式專人服務」協助中高齡勞工再就業，結合在地產業需求，實現人力與產業雙向補位。同時辦理「職場安全及職業災害防治講座」、「勞動權益與勞資和諧宣導會」及「在地就業博覽會」等，從就業、健康到生活，全方位支持勞工需求。

社會處長陳淑蘭指出，為維護勞工身心健康與職場安全，近年積極推動健康促進與預防政策。持續辦理職場安全衛生教育訓練、異常工作負荷與不法侵害防治措施。113年推動「免費簡易肺功能檢查」計畫，擴大為縣民與勞工健康把關。今年預計辦理五十場巡迴檢查、服務逾1,400位縣民，涵蓋軍公教人員、農漁會會員及勞工，重視預防重於治療與職場健康零死角。

健走路線全長約四公里，由森林公園大草原出發，經鷺鷥湖環線再返回大草原，是結合運動與自然景觀的理想路線。現場也設有宣導及互動攤位，包括勞工健康促進、肺功能檢查諮詢、職場安全、環保教育與疾病防治等，民眾在輕鬆氛圍中吸收實用知識，融合疾病預防保健與環境教育，寓教於樂。

臺東縣政府將持續傾聽勞工與企業聲音，打造「友善、健康、安全」的工作與生活環境，讓勞工安心就業、快樂生活。