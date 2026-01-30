臺東推動香草產業跨域合作 媒合60家業者開發20項療癒系新品

活動現場大合照

為推廣臺東香草品牌並深化生活應用，臺東縣政府舉辦讓香草走進生活臺東香草慢生活產業合作說明會，邀集超過60家在地香草與觀光業者參與，透過跨產業媒合，計畫開發超過20項結合食宿遊購行的香草新產品與服務，預計今年陸續上市，讓臺東香草從農地走入民眾的旅遊與日常消費場景。

臺東副縣長王志輝表示，香草產業是連結農業、觀光與生活的重要媒介，具有極高的發展潛力，縣府推動香草產業的核心目標不在於大量生產，而是強調品質與在地風土特色，希望透過小規模且多樣化的合作，將香草融入觀光場域。未來香草不只是農產品，更能轉化為療癒身心的生活風格，提升臺東香草品牌的市場能見度，讓香草成為代表臺東慢生活的氣味標誌。

臺東財政經濟處指出，說明會促進了香草業者與觀光服務業者的合作契機，透過媒合交流，協助產業建立實質通路，未來將持續整合這些合作成果，納入整體的產業行銷資源中，讓臺東香草品牌成為在地慢經濟的重要支柱。

縣府表示，首批研發的新產品與服務將在今年呈現給消費者，期待能為來到臺東的遊客提供更多元的香草感官體驗。