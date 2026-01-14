臺東推身障春節禮盒聯合行銷 全品項85折用愛心挺就業

社會處115年禮盒活動海報

農曆春節即將到來，臺東縣政府攜手縣內6家庇護工場及身障小作所，即日起推出「你購禮盒、我來打折」聯合行銷活動，民眾只要在2月10日前購買指定春節禮盒，全品項通通享有85折優惠，每間單位限量1,000盒，縣府希望藉此邀請大眾以實際行動支持身心障礙朋友穩定就業，讓這份年節禮物更有溫度。

縣長饒慶鈴表示，縣府長期推動在地就業與適性支持，透過庇護工場與社區日間作業設施的分工，協助不同障礙類別的朋友學習工作技能，並在職場中建立自信，這次活動不僅能提升產品的市場能見度，更重要的是讓社會大眾看見身障朋友用雙手創造價值的成果，具體呈現支持性就業政策的成效。

社會處長陳淑蘭則提到，縣府去年開始推動「社政轉銜庇護見習就業計畫」，成功幫助多位學員從小作所轉進入庇護工場穩定工作，顯示這套支持模式已經發揮作用，今年參與活動的單位共有6家，所有禮盒從製作到包裝都有身障朋友的參與，展現他們自立生活的努力。

社會處呼籲，每一份禮盒都代表著一個工作機會，歡迎各大機關、企業與民眾選購，活動將持續到2月10日，民眾可把握優惠期間訂購，用愛心支持身障就業，共同迎接溫暖的共融新年。