臺東攜手國家太空中心辦理火箭研習 培育教師帶領學生探索宇宙

太空教育火箭實作研習

為啟發學生對太空科技的興趣，臺東縣政府攜手國家太空中心於新生國中辦理國中小教師太空教育火箭實作研習，帶領縣內20位國中小教師動手製作固態糖廠火箭，透過完整實作演練，將艱深的太空科學理論轉化為可落實於課堂的教學能量，為臺東校園太空教育奠定基礎。

臺東縣政府指出，研習強調親手做的實戰經驗，課程內容涵蓋火箭氣動力設計、尾翼、降落傘製作及硝糖固態引擎製作，老師們必須親自進行原料調配與組裝，進行火箭發射示範與觀摩，讓教師完整體驗從理論設計到發射驗證的過程。

縣長饒慶鈴指出，太空產業是全球發展的關鍵，臺東孩子不應受限於環境，同樣擁有探索宇宙的權利，透過培訓科普種子教師，除了提升校園科學素養，也為暑假即將舉辦的國中小火箭競賽做準備。

縣府表示，將持續結合專業團隊量能，透過課程、研習與競賽三管齊下，深化臺東的太空教育基礎，藉由培育具備實務經驗的教師，啟發更多學生對科學與工程的熱情，讓臺東教育能與世界太空發展趨勢接軌，為國家厚植未來航太人才。