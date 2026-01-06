臺東教育處攜手東大體育系簽署MOU 共同打造水域運動教育標竿

大合照

教育處與東大簽署合作

臺東縣政府教育處正式與國立臺東大學體育學系簽署「水域運動推廣交流合作備忘錄（MOU）」，雙方將針對教師專業增能、人力資源支援及場域與器材共享等三大面向展開為期三年的合作，結合學術專業與地方資源，為臺東學子建構更安全、優質的水域學習環境，深化臺東作為全國水域運動領航縣市的地位。

臺東縣教育處處長蔡美瑤表示，透過與東大體育系的結盟，將能有效整合大學端的學術能量與縣府的基層推動網絡，未來雙方將互供參訓名額以提升教師與教練的專業知能，並在縣府辦理活動時由東大提供專業人力支援，此外，透過共享先進的運動器材與場域，不僅能優化教學空間，更能讓學生有機會接觸多元且具國際水準的器材，實質提升體育教學成效。

臺東大學體育系主任溫卓謀則表示，資源共享能讓雙方的效益最大化，並為臺東水域運動發展建構更深厚的根基，除了技能傳授，本次合作更將核心放在「水域安全意識」與「正確風險觀念」的培養。

臺東縣教育處指出，這項合作將落實於各級學校的教學現場，期盼透過在地學術機構的專業挹注，讓水域運動在安全、專業與實踐中同步強化，為臺東培育更多優秀的體育人才，達成親師生共好的教育目標。