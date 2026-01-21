臺東新生國小版印年畫義賣 半數所得捐助哈拿之家

新生國小版印年畫公益義賣活動現場合照

新生國小版印年畫作品(圖片來源/劉鎧瑋老師提供)

新生國小版印年畫作品(圖片來源/劉鎧瑋老師提供)

臺東縣新生國小帶領六年級生走出校園，舉辦版印年畫公益義賣活動，孩子化身為熱血小老闆，在街頭展售親手創作充滿年節氣氛的版畫，指導老師劉鎧瑋表示，公益活動已連續舉辦5年，義賣所得將捐贈半數給臺東哈拿之家，展現學童參與社會關懷的具體行動。

學生在攤位前熱情招攬顧客，分享年畫創作理念，劉鎧瑋老師表示，舉辦義賣活動有3個目的，除了實踐公益，更重要的是教育學生肯定自我創作價值，「首先讓學生知道要做好事，而年畫本來沒有要賣，但是看到學生課程後將作品丟棄回收，覺得很可惜，透過義賣能讓學生看見作品被收藏的價值，也從獎勵金中獲得努力被肯定的喜悅。」

廣告 廣告

參與活動的學生郭明丞分享，第一次參加公益義賣覺得很開心，「雖然一開始介紹作品時會緊張，但慢慢適應後，想到可以透過自己作品幫助別人，就覺得非常有意義」；學生高振量與黃冠傑也說，「能親身體驗賣畫的過程非常有趣」，看到有人欣賞並買下作品，不僅獲得成就感，也學習到從不同角度欣賞藝術，並將這份喜悅轉化為實質捐款。

劉鎧瑋老師強調，公益義賣價值在於落實生命教育，期盼孩子能透過實際行動體會助人的重要性，讓良善種子在心中萌芽茁壯，未來面對需要幫助的人，都能主動伸出援手，將溫暖延續下去。