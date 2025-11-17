臺東旗魚季11/15登場！鏢旗魚王最多尾獎揭曉 到成功鎮大啖旗魚
【記者 朱達志／台東 報導】東北季風逐漸轉強，白肉旗魚洄游至台東海域，為促銷台東縣成功鎮獨特產業「旗魚」，台東縣政府補助新港區漁會辦理「2025年東海岸旗魚季」，出海鏢旗魚體驗、旗魚祭典儀式、鏢旗魚大賽頒獎、食魚教育、藝人金曲晚宴、旗魚料理品嚐及各式農漁特產品展售等，縣長饒慶鈴邀請民眾來台東享受好山、好水、好物產。
饒慶鈴表示，每年11月東北季風到，是旗魚最肥美豐腴季節，台東具有豐富大洋洄游性魚類資源，169公里海岸線為太平洋黑潮必經之地，其中最具經濟價值的代表性魚種是旗魚跟鬼頭刀，旗魚質地柔軟，油脂豐富，魚肉富含蛋白質與多元不飽和脂肪酸，美味更勝黑鮪魚，而鬼頭刀也已成功打入歐美市場。
每年東北季風開始至隔年三月是旗魚產季，成功鎮素有旗魚故鄉美名，東海岸旗魚季自2001年辦理至今已25個年頭，成功鎮新港漁港因黑潮經過，帶來豐富洄游性魚類資源，成為東海岸最大漁港，饒慶鈴歡迎大家參加『2025東海岸旗魚季』，品嘗當季最肥美旗魚，讓國人吃旗魚就想到到台東。
旗魚季活動中的鏢旗魚，不僅帶來經濟效益，更是漁業文化的傳承。縣府108年依據文化資產保存法，聘專家學者將新港鏢旗魚公告登錄為新港鏢旗魚，具永續海洋特點的獨特技法，而新港區漁會則為文化保存者。
而鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽成績至11月8日，戰況非常激烈。其中，鏢旗魚最大尾組第一名明德號295公斤、第二名金年財號264公斤、第三名榮吉2號242公斤。最多尾組第一名益泉號，共17尾、總重量1016公斤；第二名新取厚號共12尾、總重量867公斤；第三名見發66號共11尾、總重量705公斤。
晚間壓軸活動「旗饗之夜金曲晚宴」，饒慶鈴與貴賓、鄉親及遊客共同品嘗東海岸海鮮料理，安排千人辦桌的在地旗魚料理供賓客享用，邀請超強卡司群星共襄盛舉，在地名廚與老船長私房美食精銳盡出，歡迎大家來成功鎮食在地、食當季的新鮮海鮮美食。（照片記者朱達志翻攝）
