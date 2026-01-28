臺東春節期間「送藥到府」不打烊 持續守護弱勢群體

「春節服務不縮水！」臺東縣衛生局考量縣內行動不便及弱勢族群的用藥需求，特別宣導深受鄉親信賴的-「社區藥事照護計畫－免費送藥到府服務」，春節連假期間將由聯美社區藥局擔任守護窗口，確保有需要的民眾用藥不中斷，安心過好年。

臺東縣衛生局長期推動社區藥事照護，針對設籍臺東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等五大弱勢對象，由專業藥師於春節期間提供送藥到宅及用藥指導服務（見圖）。

衛生局孫國平局長表示，以上民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局(聯絡電話：089-237199)。

臺東縣衛生局提醒您，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期，若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。臺東縣衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中。