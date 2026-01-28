臺東春節送藥到府不打烊 守護弱勢族群用藥安全與健康

春節送藥到府服務

為了讓弱勢族群在春節期間也能安心用藥，臺東縣衛生局持續推動社區藥事照護計畫，提供免費送藥到府服務，春節連假期間將由聯美社區藥局擔任守護窗口，確保行動不便、高齡長者及弱勢家庭的慢箋藥物不中斷，讓鄉親在年節期間獲得最溫暖的健康守護。



服務針對設籍臺東縣並領有慢性病連續處方箋的5大族群，包含身心障礙者、低收入或中低收入戶、高齡或受傷失能者、獨居長者以及居家照護個案。臺東衛生局長孫國平表示，考量部分民眾可能因晚輩返鄉忙碌或交通不便而無法領藥，特別由專業藥師將藥品親自送到家，並提供用藥指導，減輕弱勢家庭的負擔。

臺東縣衛生局提醒，民眾在領取慢性病藥物前，請先確認處方箋上的建議領藥日期，若有相關需求，可洽詢各地方衛生所或聯繫聯美藥局089-237199，建議提前致電諮詢，以便藥師規畫行程，確保愛心藥品準時送達。