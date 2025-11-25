臺東替代役男組隊參加內政部戶外訓練競賽 東縣府勉團隊精神迎接挑戰

臺東縣政府替代役男組隊參加「內政部一一四年度替代役驗證型戶外訓練活動競賽」，臺東縣府並特別舉行出發前勉勵儀式，由民政處副處長歐斐君代表縣長出席主持，祝福全體役男在三天活動中展現訓練成果、合作默契與最佳精神風貌，以團隊精神迎接挑戰（見圖）。

今年活動自十一月二十四~二十六日於替代役訓練中心「替代役防救災協作訓練場地」（彰化縣員林市）舉行，共有全國二十個縣市及替訓中心組成二十三支隊伍、322名隊員參加。活動驗證項目包含避難帳棚搭設、防災食品運用、CPR＋AED及急救、結繩應用、防汛沙包堆疊、物資補給協作及交通指揮等七大關卡，是替代役平日訓練成果的全面性檢驗。

廣告 廣告

臺東縣替代役役男代表隊由役政夥伴備役編管中心徐智雄秘書擔任領隊、陳專福幹事擔任副領隊，隊長則由現役替代役男張峻豪擔任，率領十二名替代役役男組成的代表隊前往彰化參與戶外訓練活動。

副處長歐斐君表示，這次驗證訓練不僅是挑戰，更是一次貼近真實災害情境的實戰演練。她以「安全第一、團隊優先、保持冷靜並享受過程」三項提醒勉勵役男，期勉大家在競賽中保持穩定狀態，善用團隊合作，並從訓練中獲得成長，展現臺東縣役男的專業與精神。

歐斐君副處長感謝領隊與幕後役政人員的付出，強調縣府將持續支持替代役制度及防救災訓練，以強化青年役男在緊急應變與公共安全上的能力。她並預祝代表隊在競賽中能以最佳狀態取得佳績，平安順利完成所有任務。