臺東最美星空連奪英國、紐約設計金獎！推動星空品牌邁向音樂產業

臺東縣政府活動品牌「臺東最美星空」繼二0二五年十一月獲「英國 IAA 倫敦設計獎」金獎，再傳來好喜訊，拿下「紐約設計大獎」金獎，已連續四年獲國際獎項肯定，展現戶外無圍牆音樂活動特色，及最美星空觀光品牌從音樂活動，進化成台東星空產業成果（見圖）。

臺東縣政府表示，自二0一八年推動以來，以「處處都是最美星空」為核心理念，將低光害的自然環境優勢轉化為長期經營的夜間觀光品牌。過去已獲得國內外多獎項肯定，此次再獲「英國 IAA 倫敦設計獎」金獎、「紐約設計大獎」金獎，彰顯長期經營成果。

交通及觀光發展處長卜敏正說出，推動「臺東最美星空」音樂會，邀請歌手、藝人演出，透過活動推廣綠色永續概念，結合在地歌手、表演團體、星空導覽員及旅宿業者，讓星空成為連結自然、文化與生活的價值，遊客參與音樂會不只是追星、聽音樂，也成為支持在地歌手、文化與環保永續的重要推手。

卜敏正處長說明，二0二五年關山場音樂會依循ISO 14067:2018國際標準，全程導入碳盤查，量化舞台、燈光、交通與物資碳排放，檢視活動對環境產生的影響，作為未來活動優化與減碳策略的依據。

臺東最美星空「二0二二年獲英國倫敦設計大獎」銀獎、「二0二三年亞洲設計大獎」銀獎、「GOV設計大獎」銀獎及「WILD全球設計獎」，以及「二0二四年美國星火獎白金獎」，今年也獲第十二屆台灣活動卓越獎佳作，以及「英國 IAA 倫敦設計獎」金獎、「紐約設計大獎」金獎，在國內外專業評選受到肯定。