「臺東最美星空」 連獲國際設計大獎

記者李佩玲／綜合報導

「臺東最美星空」繼今年11月獲得「英國IAA倫敦設計獎」金獎後，再度拿下「紐約設計大獎」金獎，臺東縣政府昨日指出，「臺東最美星空」已連續4年獲國際獎項肯定，展現戶外無圍牆音樂活動特色，而最美星空觀光品牌也從音樂活動進化成臺東星空產業。

臺東縣政府表示，「臺東最美星空」自2018年推動以來，以「處處都是最美星空」為核心理念，將低光害的自然環境優勢轉化為長期經營的夜間觀光品牌，過去已獲得國內外多獎項肯定，此次再獲英國IAA倫敦設計獎金獎及紐約設計大獎金獎，彰顯出長期經營的成果。

臺東縣交通及觀光發展處長卜敏正指出，「臺東最美星空」音樂會邀請歌手、藝人演出，透過活動推廣綠色永續概念，結合在地歌手、表演團體、星空導覽員及旅宿業者，讓星空成為連結自然、文化與生活的價值，遊客參與音樂會不只是追星、聽音樂，也成為支持在地歌手、文化與環保永續的重要推手。

卜敏正說，今年關山場音樂會即依循ISO 14067：2018國際標準，全程導入碳盤查，量化舞臺、燈光、交通與物資碳排放，檢視活動對環境產生的影響，以作為未來活動優化與減碳策略的依據。

臺東在低光害星空下，打造永續夜間觀光，獲國內外肯定。（臺東縣政府提供）