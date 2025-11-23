臺東校園好聲音星空嘉年華 以青春樂音傳遞愛與夢想

▲2025臺東校園好聲音《為愛而唱－星空嘉年華》22日晚間在新生廣場登場，邀請之前「臺東校園好聲音」學生歌唱比賽各組前二名優勝者齊聚開唱。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣政府主辦「2025臺東校園好聲音《為愛而唱－星空嘉年華》」，22日晚間在新生廣場登場，邀請之前「臺東校園好聲音」學生歌唱比賽各組前二名優勝者齊聚開唱，用青春歌聲點亮臺東夜空，傳遞愛與夢想力量，吸引不少熱愛音樂的朋友，感受最真摯、動人歌聲。同時邀請超級紅人榜「後山小歌女」吳盈靜擔任特別來賓，鼓勵愛唱歌的學弟妹們勇不放棄，勇敢追夢。

現場設有「星空市集」，集結臺東在地特色美食與創意小物攤位，為音樂盛會暖場。縣府準備「百元美食兌換券限量贈送」活動，前200名民眾可獲得百元美食兌換券乙張，逛市集、享美食、卡位聽好歌。

現場另有「傳情說愛 名信片專區」，以活動主題設計的限定文創名信片，民眾透過文字向家人、朋友表達感謝與祝福，並協助免費寄送，讓愛與感謝化為溫暖力量傳遞出去。

活動一大亮點，邀請歷屆「臺東校園好聲音」評審團的專業音樂人一同登台演出，與學生歌手攜手開唱，用音樂傳遞愛與希望，展現校園音樂教育的多元能量與創作實力。此外，也邀請每位學生歌手親自邀請想獻唱的對象親臨現場，將心中想說的愛與感謝，透過歌聲真誠唱出，讓音樂成為情感交流的橋梁。

教育處表示，教育重視「人」與「情感」的連結，音樂就是最美的表達方式。「校園好聲音」不只是比賽，更是學生用歌聲表達愛、展現自信的舞台。

教育處長蔡美瑤指出，「臺東校園好聲音」深受學生喜愛，成為青年學子展現自我、勇敢追夢的平台，明年將擴大辦理，藉由「為愛而唱－星空嘉年華」形式，讓音樂不僅是競賽，更是連結彼此情感、溫暖城市的力量。