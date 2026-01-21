臺東榮服處成功鎮圍爐 寒冬送暖關懷獨居榮民眷

臺東榮服處，寒冬送暖關懷獨居榮民眷。

隨著馬年春節將近，臺東縣榮民服務處為了關懷在地榮民及家屬，舉辦馬年寒冬送暖圍爐活動，邀請多位高齡榮民與遺眷齊聚一堂，透過面對面的餐敘與問候，向長輩們獻上新春祝福，讓偏鄉長輩在冷冽的氣候中，感受到來自社會滿滿溫情與幸福感。

榮服處副處長江崇秋表示，長輩平日多為獨居，子女常年在外工作，難得有機會與親友共享團圓飯，透過這次走入社區的活動，不僅提供溫暖的餐食，更透過與人交流與分享，讓長輩感受到如家人般的陪伴，緩解長年孤寂感，現場氣氛溫馨。

榮服處強調，照顧為國奉獻的榮民及其家屬是重要責任，除了透過節慶活動傳遞關懷，未來也將持續深耕基層，整合公部門與社會資源，強化各鄉鎮的服務網絡，陪伴榮民家屬安心生活，共同迎接溫馨平安的春節。