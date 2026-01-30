臺東榮服處深入達仁偏鄉寒冬送暖 馬年圍爐與獨居榮民眷賀歲

臺東榮服處關懷偏鄉長輩

隨著農曆新年將至，臺東縣榮民服務處關懷偏鄉長輩，於臺東達仁鄉舉辦寒冬送暖圍爐活動，邀請多位高齡榮民及遺眷齊聚一堂，透過熱騰騰的團圓飯與物資發放，讓身處偏遠地區的獨居長輩在歲末寒冬中，感受到政府與社會的重視，提前分享新春佳節的喜悅與祝福。

榮服處總幹事曾中一表示，達仁鄉地處偏遠且交通不便，許多榮民與遺眷平時兒女不在身邊，生活較為孤單，因此榮服處秉持在地服務精神，主動深入社區辦理圍爐，希望透過互動交流提升長輩的生活品質。

榮服處表示，除了節慶慰問，也將強化社會資源的連結，落實主動關懷機制，確保偏鄉榮民及遺眷都能獲得妥善的陪伴與協助，共同營造充滿愛與善循環的幸福社會。