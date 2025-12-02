臺東榮登2025全台最幸福城市 施政滿意度全國第二

「2025縣市幸福指數大調查」，臺東縣獲選為全臺最幸福城市，施政滿意度亦名列全國第二。（圖：臺東縣政府提供）

《經濟日報》今（2）日公布「2025縣市幸福指數大調查」，臺東縣獲選為全臺最幸福城市，施政滿意度亦名列全國第二。

臺東縣長饒慶鈴表示，殊榮歸功全體縣民。她說，縣府以務實穩健的治理，打造安心宜居環境。調查指出，臺東在客觀數據上，空氣品質全臺第一、居住空間充足、犯罪率低；在主觀感受上，民眾對醫療、環境、社會支持及生活現況的滿意度均高於全國平均。

臺東近年推動「慢經濟」，透過熱氣球嘉年華、慢食節等活動塑造地方特色，並活化舊站特區，帶動文化與產業發展。財政方面，臺東已達成零負債目標，資源更能聚焦於托育、醫療、長照等民生服務。

饒慶玲（右四）與其他獲獎縣市長合影。（圖：臺東縣政府提供）

社會福利持續完善，提供生育補助、到宅育兒指導、公私托一致收費及24小時兒科急診。高齡照顧則擴展文健站與關懷據點，並規劃建設銀髮友善園區。農業上推動有機與友善耕作，綠能發展則配合地方特性，兼顧永續與文化。

饒慶鈴強調，臺東的幸福體現於日常生活的改善，未來將持續深化服務，讓臺東成為最適合生活與養育下一代的城市。（梁國榮報導）