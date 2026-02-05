臺東榮院防跌三部曲，守護高齡長者春節居家安全。

隨著春節將至，家人團聚與活動頻率增加，這段期間往往是高齡長者跌倒風險的高峰期，臺北榮民總醫院臺東分院復健科物理治療師古和玫表示，跌倒是65歲以上長輩最常見的意外傷害，嚴重者可能導致骨折或生命威脅，因此提出防跌三部曲，降低意外發生的機率。

為了讓長者平安過好年，古和玫表示，防跌三部曲第一步是維持規律運動以訓練肌力與平衡感，並確實依照醫生指示用藥，避免因藥物副作用造成頭暈，第二步注意居家環境，應保持室內光線充足、地板乾燥防滑且不堆放雜物，並讓長輩穿著防滑鞋，第三步則是提醒長者在起身或外出時放慢速度，外出行走應穿戴有反光標誌的物品，過馬路時絕對不搶快，才能有效降低意外發生的機率。

此外，春節期間長者容易因為看電視或打麻將而長時間久坐，醫師建議每30至60分鐘應起身活動，如果長輩出現頭暈、步態不穩等不適症狀，家人應立即協助休息並及時就醫，民眾若對於長者防跌或復健照護有相關疑問，請撥北榮臺東分院門診專線089-222995#2012，由專業人員提供諮詢服務。