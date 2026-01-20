臺東消防新血職前講習 強化專業技能與廉潔法治意識

新進消防人員職前講習現場照

為提升消防戰力守護縣民安全，臺東縣消防局為33名新進消防人員、警察特考及外調人力，辦理職前講習訓練，透過專業課程協助新人迅速投入救災工作，並建立正確的廉能觀念與服務態度。

臺東縣消防局表示，特別安排廉政宣導課程，內容涵蓋公益揭弊保護、廉政倫理規範及防詐騙教育，透過影片說明、實務案例分析及有獎徵答等互動方式，讓新同仁了解執行職務時，應注意的利害衝突迴避與拒絕不當飲宴規定，政風室提醒，若同仁在執勤時遇到廉政事件應主動申報，這不僅是為了確保程序公正，更是為了保障消防員自身的法律權益。

此外，考量到社會詐騙手法不斷翻新，訓練課程也加強防詐騙意識，針對假投資、假檢警等常見陷阱進行辨識教育，避免個人資料外洩或遭受財物損失。消防局強調，消防工作與民生息息相關且責任重大，新進人員必須具備法律素養，才能在面對各種實務環境時依法行政，確保每一項公共服務都能讓民眾感到安心且合法。

臺東縣消防局表示，希望透過完整的職前講習，讓這群消防生力軍在專業救災能力與廉潔意識上同步成長，未來能成為值得民眾信賴的消防尖兵，共同守護東部家園的生命財產安全。