臺東消防節致敬英雄 新成立三分隊 打造專業、效率救災體系

臺東縣消防局九日在消防局大禮舉行一一九消防節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持消防授階儀式並表揚消防與義消楷模；此外饒縣長也親自授旗給今天正式成軍的臺東救護分隊、搜救犬分隊及科技救災分隊（見圖），她感謝所有警、義消及民間救難團體等消防夥伴無私付出的日子，守護鄉親的辛勞，臺東持續強化救災、救護與防災體系，因此特別結合專業分工與科技應用，打造更具效率與韌性的救災體系。

縣長饒慶鈴首先為五位消防同仁授階，她指出，授階不僅象徵職務上的晉升，更代表肩負起更重要的使命與責任，接下來一一表揚年度績優消防與義消代表，感謝義消夥伴長年與消防人員並肩作戰，在救災、救護與防災宣導工作中發揮關鍵支援力量，肯定其守護縣民生命與財產安全的努力與付出。

為強化救災能量，舉行「臺東救護分隊」、「科技救災分隊」及「搜救犬分隊」成軍授旗儀式，其中「臺東救護分隊」配置十四人、均已取得中或高級救護員證照，專責到院前緊急救護任務，透過專業救護人員配置與系統化訓練，提升緊急傷病患處置品質，爭取寶貴的黃金救援時間。「科技救災分隊」配置四人，整合科技救災裝備、無人機、消防機器人、衛星通訊等技術與即時指揮需求，使救災現場資訊更精準、應變更有效率。「搜救犬分隊」目前共有三人及五隻通過國家級認證的搜救犬，具備應對震災、山域迷失及倒塌建築等多元任務能力。其中，搜救犬 Jodie 更在此次花蓮光復地區救援任務中，展現優異實戰能力。搜救犬分隊平時透過專業訓練、跨區聯合演練及夜間搜索模擬，持續提升搜索效率，成為災害現場不可或缺的重要救援力量。

饒縣長強調，臺東消防有「全國第一」實力，就是因為全縣消防夥伴們的全力守護，在 2025 年《遠見》縣市競爭力調查中，臺東在「公共安全與消防」這一項勇奪全國第1，臺東縣也蟬聯一般縣市組全國冠軍，讓縣民感受到最強的「安全感」。面對臺東幅員廣大、多元地形與極端氣候帶來的挑戰，會持續補強裝備、提升人力、強化訓練，也會持續與醫療端合作提升急救量能，同時深化與醫療體系的協作，全面提升緊急救護與災害應變量能手，打造更安全、穩定、堅毅的幸福臺東。

今日消防節大會授階與表揚名單：

授階人員: 綜合企劃及安全衛生科長簡肇甫、成功大隊副大隊長沈煒翔、預防調查科秘書陳永峻、民力運用及訓練科秘書尤仁宏、綜合企劃及安全衛生科員楊博閎。

警消縣楷模：關山分隊分隊長陳暐智、鹿野分隊分隊長曾柏翰、大武分隊小隊長 余明正、臺東分隊隊員許書槐、特種搜救分隊隊員陳旻頡、成功大隊隊員蘇昱嘉。

義消縣楷模：臺東防災宣導義消分隊幹事葉惠珍、鹿野義消分隊小隊長黃義峰、卑南義消分隊長吳冠緯、鹿野防災宣導義消分隊小隊長潘陳麗雪、綠島防災宣導義消分隊長李素玲、成功防災宣導義消分隊小隊長林楊佳琳、臺東救護義消分隊長柯俊隆、成功義消分隊副小隊長邱泓綮、豐田義消分隊小隊長李東昇、東河防災宣導義消分隊副小隊長陳鳳真、大豐義消分隊小隊長謝忠憲、東河義消分隊隊員陳賜賢、大豐防災宣導義消分隊小隊長莊碧信、金峰防災宣導義消分隊幹事吳秀芳、南王義消分隊隊員江青懋、達仁義消分隊長石振雄、池上防災宣導義消分隊幹事陳秀子、太麻里防災宣導義消分隊副分隊長劉溫美英、關山義消分隊助理幹事賴忠儀、太麻里義消分隊隊員陳榮宏。