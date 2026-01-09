臺東消防節表揚英雄 專業分隊成軍強化救災量能

臺東救護分隊

科技救災分隊

搜救犬分隊

臺東縣消防局於今(9)日舉辦消防節慶祝大會，由臺東縣長饒慶鈴主持授階儀式，並表揚績優消防與義消楷模，此外，為因應各種災害挑戰，臺東縣今天正式成立救護分隊、科技救災分隊及搜救犬分隊，透過專業分工與先進設備，提升全縣的防救災效率，守護鄉親的生命財產安全。

臺東縣消防局表示，此次成軍的三支專業分隊是強化防救災體系的關鍵，救護分隊由具備專業證照的救護員組成，專門負責到院前的急救任務；科技救災分隊則運用無人機與消防機器人，讓救災資訊更精準；搜救犬分隊目前擁有5隻通過國家認證的搜救犬，在地震或山域搜救中具備優異的實戰能力，能大幅縮短搜索時間。

縣長饒慶鈴指出，臺東縣在2025年全國縣市競爭力調查中，於公共安全與消防項目獲得全國第一名，這份榮譽屬於每一位辛勞的打火兄弟，他強調，授階儀式象徵同仁肩負起更重的責任，未來縣府會持續補強消防裝備與人力，讓第一線人員有更強大的後盾，帶給縣民最強的安全感。

臺東縣政府表示，將持續提升緊急救護與災害應變能力，並加強與醫療體系的合作，透過科技應用與專業訓練，為鄉親打造一個更安全、穩定的幸福家園。