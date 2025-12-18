臺東源頭減廢回收量達3.8萬件 多元宣導帶動全民行動

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣環境保護局今(114)年推動源頭減量展現亮眼成果，共計舉辦31場次宣導活動，累計吸引約1.1萬人次參與，減廢與回收量達3.8萬件。透過環境教育、資源回收兌換、二手市集、蔬果裸賣等多元活動，從不同角度傳遞「源頭減廢」與「正確回收」等知識，鼓勵民眾以實際行動共同守護臺東的環境之美。

臺東縣政府表示，縣府持續推動資源循環與生活減廢，並以SDG4「優質教育」為起點，透過多元宣導、公私協力與在地夥伴合作，讓永續觀念能更扎實、更深入地走入日常。除了鼓勵民眾確實做好回收，也期盼大家一起關注垃圾減量，讓可再利用的資源能延續價值，從生活源頭減少浪費。當每個小習慣累積成日常的堅持，便能逐步打造更優質的生活環境，推動臺東邁向 SDG11「永續城鄉」。

環保局指出，今年的宣導方式跳脫過往以設攤為主的模式，導入更多創新手法，包括錄製 Podcast、拍攝短影音、響應國際維修日、推動「儂好循環杯」、舉辦旅宿工作坊，以及與在地單位合作設置不用品再利用據點等，並以 SDG17「多元夥伴關係」為推動核心，串聯公私部門與地方團體，共同展現貼近日常、可落實的減塑行動，並在合作交流中累積經驗，為永續推廣奠定穩固基礎。

環保局呼籲，永續需要大家以行動參與。從今天開始，以「源頭減塑、資源循環再利用、正確回收」為生活準則，讓環保不僅是政策的推動力量，更在每一個人的日常行動中自然落地，使永續真正成為臺東生活的樣貌。（照片記者朱達志翻攝）