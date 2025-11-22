臺東熱氣球隊徵飛行員 縣府出資百萬送出國培訓
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「徵的就是您」臺東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在臺東縣政府服務，將代支付逾百萬元學費送出國培訓，結訓返國後取得國内飛行員執照後，再專案逐年調整薪資，年薪最高逾80萬，歡迎有志青年男女參加甄試，報名請見臺東縣政府人事徵才網。
交通及觀光發展處長卜敏正表示，歷年已培育12名飛行員，皆順利取得飛行執照，參與熱氣球，隨著活動規模擴大及飛行需求提升，再進行公開徵選潛力人才，培訓課程由縣府全額補助，通過選拔者將接受系統化理論與實務課程，有機會代表臺東飛向世界舞台。
本次計畫招募年滿20歲、具中華民國國籍並設籍於臺灣民眾，須具備大學以上學歷或同等學力，具良好英語能力（托福 iBT 72、IELTS 5.5、多益 750 或全民英檢中高級以上任一標準），曾於英語系國家留學者尤佳；參加者須身心健康，無心臟病或其他不適於飛行運動疾病，通過民航局指定航醫中心飛航人員甲類體檢，確保符合飛安需求。由於目前航醫中心體檢排程已滿，本項體檢證明暫免檢附，由縣府另行薦送體檢(體檢費用自付)，體檢未通過者不予錄取。
曾參與首批培訓計畫的現職飛行員林沅霆表示，熱氣球屬於航空器，從學員到能獨立操控，每位飛行員都必須經歷層層關卡訓練。親手駕駛熱氣球升空，看到民眾仰望氣球時露出的笑容，是最有成就感的時刻。
林沅霆表示，擔任飛行員除了在天空中實現夢想，還有機會代表臺灣出國參與各國活動交流，算是用熱氣球環遊世界。鼓勵有志者勇敢追夢，只要心中有夢，就有機會隨氣球一同升空，從臺東飛向世界。
卜敏正表示，飛行員不只是熱氣球嘉年華靈魂人物，肩負推動臺東觀光與國際交流的重要角色，期待具備熱情、活力、勇於挑戰自我的青年加入，飛向蔚藍天空，開創更多熱氣球榮耀。
