臺東環保局攜手關山市場無塑行動成功落實 民眾踴躍響應減塑

臺東縣環境保護局為鼓勵民眾養成自備購物袋、減少一次性塑膠袋使用的習慣，攜手關山鎮公有零售市場，共同舉辦「無塑有市，樂活關山」活動（見圖），今年共辦理五場次宣導，吸引280位民眾參與，成功減少約 294個塑膠袋垃圾，展現市場與社區攜手落實減塑行動的成效。

臺東縣政府表示，臺東以「慢經濟」與友善環境為核心施政理念，市場、觀光與日常生活都是推動永續的重要入口。縣府近年持續深化減塑政策，從學校、活動、店家到傳統市場，逐步打造減廢循環的生活場域，期望透過市場購物情境的行為轉變，帶動民眾在生活中更自然地實踐減塑。

廣告 廣告

臺東縣環保局長黃權煒指出，宣導活動除推廣民眾自備環保袋與循環容器，也同步輔導攤商不主動提供塑膠袋或採付費供應，以降低不必要的使用量。市場內更設置二手循環袋自取櫃，提升購物袋的分享與再利用效益，讓減塑行動更容易融入日常。

參與民眾分享，自從市場開始推廣自備購物袋後，自己逐漸減少索取塑膠袋，買菜、買魚肉都改用環保袋，減少垃圾量也更方便。攤商亦回饋，民眾使用自備袋的意願明顯提升，除了更環保，也降低塑膠袋供應的成本負擔。

黃局長強調，透過市場示範推動源頭減量，不僅有助於減少廢棄物，更能帶領居民建立永續的消費文化。未來將持續鼓勵更多市場與社區加入行列，與民眾攜手打造更加宜居、乾淨的美麗臺東。