臺東環保局運用AI打造廉政指引 助公務員聰明應對送禮邀約

臺東環保局運用AI打造廉政指引

農曆春節將至，臺東縣環境保護局為讓公務人員在面對民眾送禮或餐敘邀約時，能更精準遵守規範，推出線上版公務員廉政倫理規範情境適用指引，結合AI輔助設計，以互動問答的方式，協助公務員在遇到受贈財物或應酬往來時，能於第一時間釐清是否需要婉拒或簽報，成為守護同仁職場操守安全防護網。

環保局指出，這套指引的發想源自舉辦的公文AI運用共識營，政風室嘗試將複雜的廉政法規轉化為淺顯易懂的網頁互動架構，強調AI主要負責整理思路與優化流程，核心的判斷邏輯仍由政風人員依據現行規定嚴格把關。相較於傳統枯燥的法規文字或流程圖，新版指引能在每個步驟提供即時提醒，讓法規變得更有感且易於操作。

環保局表示，這套系統重視隱私保護，採用不蒐集、不留存個資的設計，讓大家在無壓力的情況下進行自我檢核，希望透過這種創新的宣導方式，將法規轉化為公務員口袋裡的護身符，提升行政效率之餘，更展現機關營造廉能公務環境的決心。