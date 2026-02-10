臺東瓦崗岸聚會所暨紅葉村辦落成 邁向「一部落一聚會所」目標

臺東瓦崗岸聚會所暨紅葉村辦落成

臺東縣延平鄉瓦崗岸部落聚會所暨紅葉村辦公處今(10)日舉行啟用典禮，由部落耆老以傳統祈福儀式及紅葉技藝班的樂舞表演熱鬧開場，臺東縣政府表示，針對部落需求打造多功能公共空間，不僅回應地方族人長期的期盼，也標誌著縣府推動「一部落一聚會所」的目標再向前邁進一大步。

臺東縣政府指出，聚會所是部落文化傳承的核心，更是族人凝聚情感的重要場域，透過完善硬體設施，能讓部落的傳統生活教育與祭儀復振更有保障，這座新建的瓦崗岸部落聚會所，未來將提供部落進行傳統祭儀、生活休憩及各類慶典活動使用。同步落成的紅葉村辦公室更結合紅葉少棒紀念館與多功能活動中心，將行政與文化功能融合。

縣府強調，目前全縣187個部落中，已有162個部落擁有聚會所，涵蓋率將近9成，後續仍有成功鎮和平聚會所即將完工，另有6座部落聚會所正在規劃設計或施工中，將持續爭取經費並與地方公所配合，確保每個部落都能擁有專屬的文化聚會空間，讓原民文化在臺東永續發展。