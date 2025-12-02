臺東監獄反詐騙活動 「拒詐、識詐、防詐」大家一起來！

▲「反詐騙有獎徵答活動」收容人踴躍搶答。

【記者 朱達志／台東 報導】為響應政府打詐政策並強化收容人法治觀念，法務部矯正署臺東監獄於114年11月25日舉辦「收容人反詐騙系列文康活動暨頒獎典禮」，特別邀請臺東地方檢察署蕭檢察長方舟及臺灣更生保護會臺東分會李主任委員明義等四人蒞臨指導。

本次反詐騙系列活動包含收容人寫作比賽、短劇及口號比賽以及公民法律會考等，當日除頒獎外，由寫作冠軍者進行作品朗讀及優勝隊伍表演，活動熱鬧有趣且富有教育意義。壓軸的反詐騙有獎徵答，收容人搶答踴躍，透過寓教於樂的方式，深化收容人反詐騙觀念。

▲「反詐騙創意道具及口號比賽」第一名四工收容人表演。

東監典獄長李宗莉表示，詐騙手法不斷翻新，防詐教育刻不容緩，大家一起來。本監引導收容人從拒絕詐騙、辨識詐騙到預防詐騙，強調不詐騙他人，也不要被詐騙，不貪取不義之財。典獄長並肯定收容人在法律會考中的優異表現，在263名參賽收容人中有149人獲得滿分、46人達92分以上，亦即有七成以上的收容人，成績在90分以上，超乎預期，展現出監內法治教育的實質成效。

臺東地檢署蕭檢察長亦表示，收容人的反詐騙文章有許多是切身經歷，非常寶貴，今天的活動充滿創意，也非常有意義，對預防詐騙很有幫助。

▲典獄長李宗莉致詞勉勵收容人。

當天臺東監獄收容人在熱鬧、歡樂之中度過大家一起反詐騙的下午。（照片記者朱達志翻攝）