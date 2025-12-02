臺東石綿建材免費清除補助受理踴躍 清除量達26.95公噸

【記者 朱達志／台東 報導】石綿曾是屋頂建材的常見材料，但其纖維一旦因破損飛散並吸入人體，可能提高致癌風險。為保障縣民健康與居住安全，臺東縣環境保護局積極推動「石綿建材廢棄物清除處理計畫」，提供免費清除與合法清運服務，協助民眾安全處置老舊含石綿建材，今年共有26件申請案件，清運量達26.95公噸，補助資源已全數使用。環保局表示，此一成果除展現縣府推動無毒環境的決心，也反映民眾對石綿議題的高度重視，並將持續向中央爭取經費，期盼未來能延續良好動能。

臺東縣政府表示，打造健康與永續的生活環境，是臺東近年施政的重要方向之一，從空氣品質管理、廢棄物處理到低碳城市推動，縣府持續以具體作為提升居住品質，而石綿清除補助正是其中一項重要環節。臺東致力以「安全、友善、永續」為核心，讓每一處生活空間都能更安心，也讓環境治理成為推動宜居城市的亮點成果。透過持續推動各項環境政策與跨局處合作，縣府希望與民眾共同打造一座更潔淨、更有韌性的城市。

臺東縣環保局則指出，今年環保局以多元方式推廣石綿安全觀念，包含辦理6場次石綿建材廢棄物清運處理補助說明會、2場次大型活動現場設攤宣導，並利用垃圾車懸掛布條深入村里推廣，以及透過有線電視播放宣導影片，讓資訊更容易走進社區與家戶。希望讓民眾更能掌握拆除規範及補助申請時機，形成良好回饋與高度參與。

環保局呼籲，石綿廢棄物不得隨意丟棄，如自行拆除，務必先做好個人防護，並於妥善包裝後通報環保局安排合法清運，避免因處理不當造成環境污染或違規情事。相關資訊可洽石綿專線 089-349759 或 0975-309268，亦可至臺東縣環境保護局官網（https://reurl.cc/OMWNby）查詢最新訊息。（照片記者朱達志翻攝）