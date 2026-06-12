臺東社大春季成果展6/13登場 展現終身學習多元能量

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115年春季班學習成果展(臺東縣社區大學提供)

115年春季班學習成果展(臺東縣社區大學提供)

臺東縣社區大學將於6月13日下午2時至5時，在臺東大學市區校區教學大樓一樓，舉辦115年春季班學習成果展，以「我們在學習裡相遇」為核心主題，現場將透過動態舞臺展演與靜態作品展示，呈現學員一學期以來的豐碩學習軌跡，並規劃多項互動體驗，向大眾傳遞終身學習的溫暖力量。

臺東縣社區大學指出，成果展匯聚春季班學員的多元學習軌跡，現場將有精彩的動態舞臺展演，由學員親自登臺詮釋學習歷程中蛻變的自己；同時設有靜態成果展示，以具體的作品呈現一學期深耕的豐碩成果。

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為了讓參與民眾親身體驗社大課程的魅力，現場也設計課程體驗與集點闖關活動，前50名完成集點任務的民眾可獲得TTPush 100點或精美小禮。此外，現場同步推出「115年秋季班課程開箱趣」，由社大講師親自解說全新一季的課程資訊，方便有意願報名的民眾搶先掌握。

社大小家電檢修共學社將在現場提供小家電健檢與基礎維修服務，藉此推廣循環經濟與愛物惜物的永續精神，該服務名額僅限5位，需事先至社大臉書粉絲專頁預約報名。

臺東縣社區大學長期作為推動全民終身學習的重要場域，期盼透過成果展，讓更多民眾看見動人的學習能量，一同感受學習永不嫌晚的樂趣。