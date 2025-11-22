臺東移民節熱鬧登場！新住民新書發表綻放多元文化故事

臺東縣政府為展現臺東對新住民文化的重視與支持，二十二日舉辦「移民節暨台東新生活漫步寄夢新書發表會」，邀請各國的新住民朋友參與。新住民已成為臺東一份子，透過節慶活動與新書出版，讓更多人看見新住民生活軌跡與故事（見圖），持續以跨機關及民間合作方式打造更友善、包容的環境，讓臺東成為安心築夢的地方。

根據內政部移民署統計，目前臺東約有四七00位新住民，臺東縣政府每年透過國際移民日推動多元文化交流，持續以跨單位合作方式強化在地支持系統，協助新住民安居發展。今年結合新書《臺東新生活 漫步寄夢》發表會，以十二位來自日本、越南、印尼、泰國、中國、香港、德國、美國、加拿大與馬來西亞的新住民故事為主軸，呈現落地生根、追尋夢想與創造生命新頁的旅程，讓大眾看見新住民為帶來的文化能量與生命力。

廣告 廣告

活動十分多元，從文化展演到互動體驗，民眾感受新住民的熱情與活力。以印尼傳統「犀鳥舞」揭開序幕，展現濃厚異國風情；隨後邀請書中受訪者杜如月上台分享創作與生活經驗。現場各新住民也帶來精彩表演與家鄉美食，讓大家在視覺與味覺感受多元文化魅力。

活動也設置多項互動體驗，如「異國時尚派對」提供各國傳統服飾供民眾換裝拍照、「異國媽媽說書趣」邀請胡玉鳳以生動口吻分享故事，以及越南紙斗笠手作DIY體驗。民眾完成打卡能獲得限量桌曆，增添趣味與紀念性。

台東縣政府民政處長林宏義指出，每位新住民都擁有獨特的生命經驗，《臺東新生活 漫步寄夢》凝聚這些故事的重要記錄，讓更多人看見新住民努力扎根、克服挑戰、落實夢想的歷程。移民節也不僅是一場文化交流盛會，更是促進彼此理解與建立支持網絡的時刻。