臺東第二處精障協作據點啟用 星創會所打造社區復元新力量

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臺東縣政府社會處長陳淑蘭致詞(臺東縣政府提供)

臺東第二處精障協作據點啟用(臺東縣政府提供)

臺東縣政府為了擴展精神障礙者社區支持服務資源，積極向中央爭取資源，並由社團法人臺東縣自閉症協進會承接，舉辦縣內第二處精神障礙者協作模式服務據點「星創會所」的開幕典禮。這項服務繼111年成立首處據點「東群會所」後，象徵臺東精神障礙者社區支持正式邁入雙據點發展的新階段，讓更多有需要的民眾能就近獲得支持與陪伴。

臺東縣政府指出，精神障礙者在病況穩定後，仍面臨人際疏離與社會參與不足等挑戰，因此積極推動參考國際會所模式的協作據點，以夥伴關係與同儕支持為核心，協助精障者逐步提升自主生活能力。

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臺東縣政府社會處表示，由於臺東幅員遼闊，偏鄉與原鄉資源取得不易，今年透過星創會所的加入，落實雙會所服務布局，進一步提升社區支持服務的涵蓋率與可近性，預計今年將可服務20名會員。

「星創會所」秉持「會員即夥伴」的理念，鼓勵會員共同參與據點營運與決策，未來將推動共同工作日服務模式，規劃行政庶務、烘焙實作、園藝維護及社區服務等多元工作單元，依會員興趣與能力分工，培養責任感與生活技能。

縣府未來也將持續整合社政、衛政、勞政、醫療及民間團體等跨網絡資源，深化公私協力，協助更多精神障礙者在社區中生活與復元，並呼籲社會大眾以理解與接納取代標籤，共同營造友善共融的社區環境。