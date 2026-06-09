臺東第2處精神障礙者協作據點啟用 「星創會所」打造社區復元新力量

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【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府持續擴展精神障礙者社區支持服務資源，繼111年成立全縣首處協作模式服務據點「東群會所」後，由社團法人臺東縣自閉症協進會承接縣內第2處精神障礙者協作模式服務據點-「星創會所」，8日下午舉辦開幕典禮。星創會所正式加入服務行列，象徵臺東精神障礙者社區支持服務邁入雙據點發展新階段，讓更多有需要的民眾能就近獲得支持與陪伴。

縣長饒慶鈴表示，精神障礙者除了醫療照護外，更需要穩定且持續的社區支持系統。許多人在病況穩定後，仍面臨人際關係疏離、社會參與不足、就業困難及生活重建等挑戰，因此縣府積極推動精神障礙者協作模式服務據點，參考國際會所模式（Clubhouse Model）精神，以夥伴關係、同儕支持、共同參與及個別化服務為核心，協助精神障礙者建立支持網絡、發掘自身優勢與潛能，逐步提升自主生活能力與社會參與機會。

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社會處長陳淑蘭指出 ，精神障礙者社區支持服務需求持續成長，尤其臺東幅員遼闊，部分偏鄉及原鄉地區資源取得不易，更凸顯在地化社區支持服務的重要性。111年成立的東群會所多年來透過會所模式陪伴精神障礙者建立人際互動關係、培養生活技能及參與社區活動，協助會員逐步走出家門、融入社區，累積豐富在地服務經驗。為回應持續增加的服務需求，縣府積極向中央爭取資源設立星創會所，透過雙會所服務布局，進一步提升精神障礙者社區支持服務的涵蓋率與可近性。

「星創會所」名稱寓意每位精神障礙者都如同夜空中的星辰，擁有獨特光芒與無限可能，會所秉持「會員即夥伴」理念，鼓勵會員共同參與據點營運、活動規劃及決策討論，成為服務的主體。今年預計服務20名會員，將推動共同工作日（Work-Ordered Day）服務模式，透過行政庶務、烘焙實作、園藝維護、活動規劃及社區服務等多元工作單元，依會員興趣與能力共同參與分工，培養責任感、生活技能及人際互動能力，同時結合健康促進、家庭支持、外展服務及資源連結等多元措施，陪伴會員逐步實現自主生活目標。

未來縣府將持續整合社政、衛政、勞政、醫療及民間團體等跨網絡資源，深化公私協力合作，打造更完整的精神健康支持體系。透過東群會所與星創會所雙據點服務模式，協助更多精神障礙者建立支持網絡、提升社會參與及促進社區融合，實踐「在社區中生活、在支持中復元、在參與中成長」的願景，也呼籲社會大眾以理解取代誤解、以接納取代標籤，共同營造友善共融的社區環境，讓每位精神障礙者都能安心生活、發揮潛能，展現自我價值。（照片記者朱達志翻攝）