臺東縣創意戲劇比賽初賽 5校近百位選手爭代表權

臺東縣114學年度學生創意戲劇比賽初賽，在藝文中心盛大舉行。

為培養學生藝術與人文的興趣，臺東縣114學年度學生創意戲劇比賽初賽，今（16）日在藝文中心盛大舉行，計有5組隊伍、近百名學子登臺競技。臺東縣政府教育處表示，為因應臺東縣將承辦115學年度全國賽，因此，今年度首創將舞蹈與戲劇賽事分流辦理，期盼以更專業、聚焦的模式，培育學生藝術創造力與自信心。

臺東縣政府教育處蔡美瑤處長感謝海端國小、都蘭國小、大坡國小、德高國小、三間國小、豐里國小及池上國中等學校協力辦理，共同致力推動學生對藝術與人文的興趣，為學生提供展現才華的舞臺，促進創意戲劇藝術方面的學習與成長。今年學生創意戲劇比賽初賽共有近百名選手、5組隊伍參賽，競爭激烈，充分展現臺東學子在戲劇創作上的豐沛能量。

蔡處長說，為籌畫臺東縣115學年度承辦的全國學生創意戲劇比賽，縣府今年度將舞蹈與創意戲劇比賽分開舉辦，重新調整資源配置，以提升賽事專業度。舞蹈比賽已於11月29、30日兩天，在寶桑國中社區學生活動中心完成。今天獨立辦理的創意戲劇賽，不僅讓參賽隊伍獲得更專注的展演空間，也透過邀請國立臺東大學兒童文學研究所、國立屏東大學、嘉南藥理大學學者及蘋果劇團實務工作者擔任評委，提升賽事專業深度與廣度。

縣府鼓勵所有參賽選手勇敢挑戰、爭取佳績，這次比賽的優勝者將代表臺東縣參加全國決賽，縣府期待藉由成功承辦全國賽事，帶動全縣藝文氣息與校園美學的整體提升，所有參賽結果將登載於臺東縣政府教育處官方網站，歡迎民眾隨時查詢。