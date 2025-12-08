臺東縣加油站油氣回收查核全合格 縣府強化VOCs管理守護清新空氣

【記者 朱達志／台東 報導】生活中仍潛藏著看不見、聞不到的揮發性有機物（VOCs），可說是影響空氣品質的重要隱形污染源，其中，加油站在加油作業中產生的油氣揮發，更與臭氧生成及健康風險息息相關。為確保臺東的藍天持續清澈，臺東縣環境保護局今（114）年針對臺東市發油量較高的10家加油站進行油氣回收設備功能檢測與查核，結果均合格，顯示臺東縣各加油站的油氣回收設備維持良好效能，為空氣品質穩健把關。

臺東縣政府表示，好空氣是臺東最珍貴的品牌價值，也是永續發展的核心基礎，加強油氣回收管理，不僅能有效降低揮發性有機物排放，也能減少臭氧生成的風險，對維持空氣品質具關鍵作用。尤其在觀光旺季，車流量大幅增加，油氣排放隱性風險亦隨之提高，因此更需要提前部署、確保設備運作穩定，同時落實聯合國永續發展目標中第三項健康與福祉」、第11項永續城鄉與第13項氣候行動的目標，讓下一代依然能擁有純淨的天空與安心的生活環境。

臺東縣環保局說明，為強化加油站揮發性有機物排放管理，降低空氣污染風險，今年針對臺東市內發油量較大的10家加油站，執行加油槍抽氣量與加油量比值（氣油比檢測）及油氣管線壓力衰減洩漏(氣漏檢測)的查核，結果顯示氣油比檢測累計檢測油槍226枝，合格率達95%，符合法規要求70%以上，需改善油槍均已改善完成且複查合格；氣漏檢測結果10家均為合格，顯示油氣回收系統氣密性良好。

環保局進一步說明，若油氣未被有效回收，揮發性有機物將逸散至環境中，其中包含苯、甲苯、二甲苯、乙苯等物質，長期暴露可能引起呼吸道疾病、神經系統損傷，甚至提升癌症風險。因此，環保局將持續針對油氣回收系統進行查核與抽測，確保設備保持最佳效能。同時也提醒民眾，加油時落實「跳停就好、停3秒再拔槍」的習慣，可有效減少油氣逸散，共同守護自身與他人的健康。未來環保局將持續辦理不定期稽查、抽測及教育宣導，協助各加油站提升油氣回收效能。（照片記者朱達志翻攝）