臺東縣各界春節敬軍活動 副縣長致贈加菜金





農曆馬年春節將至，為感謝縣內駐軍保國衛民、堅守崗位，維護縣境安全的辛勞，臺東縣政府、臺東縣議會、臺東市公所及各界特別於5日組成敬軍慰勞團，由王志輝副縣長率團，並在民政處長林宏義、臺東市長陳銘風及軍人服務站長曾仁政等人陪同下，前往空軍第七戰術戰鬥機聯隊、陸軍臺東地區指揮部展開勞軍活動，並致贈春節慰勞金，代表全體縣民感謝官兵堅守崗位、守護國土的辛勞付出提前祝賀大家春節佳節愉快。各部隊則對於縣府及各界慰勉表示感謝，並安排團員們進行模擬機及裝甲車搭乘、無人機體驗。

王志輝副縣長表示，國軍官兵長年肩負國土防衛與戰備整備重任，不分晝夜守護國家安全，即使在春節期間仍須堅守崗位、執行各項任務，無法與家人團聚，其奉獻精神令人由衷敬佩。縣府除在重要節慶期間表達誠摯關懷與感謝外，也持續從政策面思考如何提供更周全的支持，透過生活照顧、交通便利及環境友善等面向，實質回應官兵服役期間的各項需求，讓官兵能感受到地方政府的用心與溫暖。

王副縣長進一步指出，國軍不僅是國家安全的重要支柱，也是地方防災與救災體系中不可或缺的力量。回顧114年颱風「樺加沙」侵襲花東地區，以及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成多處災情，國軍官兵皆在第一時間投入救災、搶修與復原行動，與地方政府密切合作，展現高度專業、紀律與效率，充分體現軍民一心、共同守護家園的韌性精神；同時，縣府持續推動「慢經濟」施政理念，自113年底引進YouBike 2.0公共自行車系統，逐步建構低碳、友善的交通環境，並於115年將服務站點由市區核心擴展至太平營區等軍事營區周邊，強化公共運輸接駁功能，實質改善官兵休假及外出時「最後一哩路」的交通需求，使政策成果能更貼近實際使用者。

縣府未來將持續秉持支持國軍、關懷官兵的精神，深化與各軍事單位的合作交流，並結合地方建設、交通改善與公共服務推動，打造更友善、宜居的服役與生活環境。同時，縣府也將持續結合地方韌性建構、防災整備及城鎮安全發展，與國軍攜手強化軍民合作量能，共同守護國土安全、地方安定與民眾福祉。

慰勞團一行所到之處均受到駐軍官兵熱烈歡迎，各部隊指揮官也代表國軍官兵表達謝意，感謝王副縣長及各界代表的慰勞與支持，以及國人對國軍的鼓勵與肯定，活動行程中空軍第七戰術戰鬥機聯隊特別安排團員進行模擬機體驗及勇鷹高教機展示，以及陸軍臺東地區指揮部的裝甲車搭乘、無人機裝備陳展介紹及體驗；守護國土安全是國軍的神聖使命，國軍將持續堅守崗位，作為民眾的前鋒力量，團員們與官兵共聚一起度過一段溫馨的時光，官兵們也提早感受到農曆春節地方各界給予快樂的過節氣氛。

