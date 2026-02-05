臺東縣各界春節敬軍 感謝官兵衛國辛勞

記者張雅淳／綜合報導

農曆春節將至，為感謝縣內駐軍官兵保國衛民、堅守崗位的辛勞付出，臺東縣政府敬軍團今（5）日結合縣議會及地方各界組成慰勞行程，由臺東縣政府敬軍團率團，在民政處及軍人服務站等單位人員陪同下，前往陸軍臺東地區指揮部、空軍第7戰術戰鬥機聯隊等單位勞軍，並致贈春節慰勞金，提前向官兵祝賀佳節。

敬軍團表示，國軍長年駐守地方、守護家園，是民眾最安心也最值得信賴的力量；尤其災害發生時，官兵總能第一時間投入救災與重建。回顧去年楊柳、樺加沙等颱風侵襲期間，國軍不畏風雨協助災後復原，充分展現軍民一心、同舟共濟的精神，也讓地方得以更快恢復正常生活。

廣告 廣告

臺東縣政府敬軍團此行成員包含縣議會代表、後備與軍友社團、工商企業及公益社福團體等，藉由實地慰問向官兵致上敬意與謝忱，並祝福部隊新春平安順利、戰備任務圓滿。

臺東縣政府敬軍團今日前往臺東地區指揮部，感謝駐軍部隊衛國辛勞。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣政府敬軍團今日前往空軍第7戰術戰鬥機聯隊，感謝駐軍部隊衛國辛勞。（臺東縣軍人服務站提供）