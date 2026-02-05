臺東縣各界115年春節敬軍 感謝駐軍部隊衛國辛勞

▲115年春節敬軍。

【記者 朱達志／台東 報導】農曆馬年春節將至，為感謝縣內駐軍部隊保國衛民、堅守崗位，全年無休的辛勞付出，臺東縣政府、臺東縣議會及各界特別於今(5)日組成敬勞團，由副縣長王志輝率團，在民政處長林宏義及軍人服務站長曾仁政等人陪同下，前往陸軍臺東地區指揮部及空軍第七戰術戰鬥機聯隊等單位展開勞軍活動，並致贈春節慰勞金，提前向官兵弟兄們祝賀佳節愉快。

王志輝首先代表縣長及全體縣民，向長年駐守臺東、守護家園的國軍弟兄致上最誠摯的感謝與敬意。他表示，官兵在災難發生時，主動積極投入各項救災工作，回顧114年楊柳、樺加沙等颱風侵襲，國軍們更是不畏風雨，第一時間投入救災並協助災區重建，是守護臺東鄉親最令人安心、也最值得信賴的力量；另外，去年由經濟日報主辦的「2025縣市幸福指數大調查」，臺東縣從全國22縣市中脫穎而出，榮登全臺灣最幸福的城市，背後正是軍民攜手努力的成果與心血累積，盼藉此機會向所有官兵表達由衷感謝，並送上新年祝福。

廣告 廣告

出席本次敬軍活動的有臺東縣議會秘書楊志隆、南區後備委顧團長薛登原、臺東藝術人文教育發展協會理事長張中元、健銓營造有限公司負責人鄭俊龍、富居易建設負責人傅文鵬、來成企業社負責人沈進元、尚宸行負責人巫建霖、柏林老人養護中心院長劉嘉芳、臺東縣商業總會理事長陳俊傑、祕書長林美杏、臺灣省進出口公會聯合會常務理事劉啟聰、全國青溪總會副秘書長林照慶、臺東縣青溪總會總會長林孝政、臺東民眾服務社理事長蔡富榮、理事劉裕洲、臺東縣海巡之友會理事長賴強顯、總幹事林貴堂等人，共同向國軍的奉獻表達敬意和謝忱。（照片記者朱達志翻攝）