臺東縣國中小大隊接力19日登場 3千餘人同場競技

為推動學校運動樂活化，並深化校園團隊合作精神，臺東縣政府將於19日在臺東縣立田徑場舉辦「114學年度全縣國民中學大隊接力國中複賽暨國小決賽」，這次賽事共計全縣98所學校、138支隊伍、3,182位選手參與，規模盛大，展現臺東縣推廣普及化運動的成果。

臺東縣政府教育處蔡美瑤處長表示，大隊接力不僅是學校運動會中最具代表性的競賽項目，更是培養學生團隊精神與榮譽感的重要歷程，期許所有參賽選手在賽場上發揮平日訓練成果，彼此合作、全力以赴，並邀請縣民朋友踴躍前往臺東縣立體育場，為場上努力奔跑的孩子們加油打氣。

114學年度全縣國中小大隊接力國中複賽暨國小決賽由新生國小承辦，將於當天早上9點舉行開幕典禮，由臺東縣政府教育處長蔡美瑤主持。競賽組別方面，國中組分為七年級12隊、八年級16隊、九年級15隊；國小組則依學校規模與人數分為A至G組，分別為A組19隊、B組18隊、C組14隊、D組5隊、E組8隊、F組18隊、G組13隊，充分兼顧競賽公平性與參與機會。

教育處強調，在競賽規則上，國中組依年級分組，每隊下場人數16人，女生至少8人；國小組A至F組亦採每隊16人、每人跑100公尺，女生至少8人。若男生人數不足，須優先由同年級同性別學生補足，仍不足時得由女生補足，惟女生不足8人時，不得以男生替代。另為鼓勵偏鄉及小型學校參與，特別設置G組，每隊下場12人，選手性別不受限制，讓更多學校能共同參與體育盛事。

蔡處長說，普及化運動的核心目標在於提升學生運動參與率，並養成規律運動的良好習慣，透過趣味性與安全性兼具的活動設計，結合健康與體育課程推動，大隊接力不僅是競技，更象徵學生彼此信任、齊心合作的精神，讓孩子在奔跑中體驗團隊合作的價值，留下珍貴而熱血的校園回憶。