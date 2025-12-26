臺東縣好「孕」成雙！115年啟動助孕補助及媽咪待產包

【記者 朱達志／台東 報導】為落實照護婦幼健康、支持家庭生育規劃，臺東縣長饒慶鈴日前偕同議長吳秀華、多位縣議員、臺東市市長陳銘風及多位里長、臺東縣衛生局局長孫國平等，於臺東市衛生所召開記者會，正式宣布明(115)年元月啟動「臺東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫，透過經費補助與政府貼心關懷，減輕不孕夫妻及進行凍卵女性之經濟壓力，期能建構友善生育環境，協助民眾圓夢，進而提升臺東縣生育率。

饒慶鈴縣長表示，臺東縣因地理環境特殊，許多民眾在求子路上需往返外縣市，面臨較大的時間與經濟成本，臺東縣衛生局特別訂定此項補助計畫，提供每年最高6萬元補助，希望透過具體的經費挹注，成為民眾最強的後盾。其中，政策亮點一：不孕夫妻試管嬰兒補助，針對「不孕夫妻」，提供排卵藥物及胚胎植入費用補助。申請資格相當友善，只要夫妻任一方設籍臺東縣滿6個月，補助金額最高新臺幣六萬元整，每年以申請一次為限，若實支金額未達者，則以實支金額補助之，適用於治療費用超出衛生福利部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案範圍者得申請補助費用。衛生局局長孫國平指出「這不僅是補助，更是一份祝福，希望能讓求子路上的夫妻，少一點經濟壓力，多一份好孕氣。」

政策亮點二為女性凍卵補助「預約未來的幸福」，考量現代女性生涯規劃多元，縣府特別重視「女性生育保存」。針對本人或配偶25歲至未滿45歲且設籍臺東縣滿6個月的女性，提供卵巢健康檢查(AMH)、排卵藥物及取卵手術補助，補助金額最高新臺幣六萬元整，每人以申請一次為限，若實支金額未達者，則以實支金額補助之。饒縣長強調，這是對現代女性的一種支持，希望讓女性朋友在打拚事業的同時，也能夠先「預約未來的幸福」，保留未來的生育選擇權。

政策亮點三則是暖心媽咪待產包全面贈送，除了助孕補助，臺東縣衛生局也貼心準備了「媽咪待產包」。凡孕婦至縣內合作醫院之產房/待產室報到並完成住院手續後，不限戶籍、不限國籍，即贈送媽咪待產包1份，內含產後護理所需實用物資，展現臺東對每一位新生兒母親的即時關懷。

縣長饒慶鈴與衛生局長孫國平共同提到，縣府將持續推動婦幼健康政策，從婚後孕前檢查、助孕補助到生產關懷，提供全方位的支持，攜手打造友善支持環境，讓臺東成為願生、樂養的幸福城市。（照片記者朱達志翻攝）