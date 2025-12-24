臺東縣察警局強化各大場所戒備 全力守護民眾安全

為應對下週即將登場的跨年晚會，臺東縣警察局局長蔡燕明親自率領臺東分局、交通隊、保安科等業務單位，會同縣政府主辦單位文化處實施現地會勘。

臺東縣警察局持續強化轄內機場、火車站、公車轉運站及人流密集場所安維工作。

為因應1219臺北捷運站發生隨機傷人案件，臺東縣警察局持續強化轄內機場、火車站、公車轉運站及人流密集場所安維工作，除增派警力加強巡邏、定點守望與機動應變之外，並視治安狀況，彈性調整勤務部署，以提高見警率，讓民眾安心，同時針對跨年晚會等人潮聚集場所進行會勘，以確保民眾的安全。

為應對下週即將登場的跨年晚會，臺東縣警察局局長蔡燕明親自率領臺東分局、交通隊、保安科等業務單位，會同縣政府主辦單位文化處實施現地會勘，並就活動安全、交通疏導、現場突發狀況應變等環節，逐一規劃商討及研擬因應對策。

蔡燕明局長表示，屆時預計將投入警力和民防200名人力，在現場維護安全與秩序，並成立緊急應變處理小組，以因應活動期間可能發生的突發狀況，力求讓活動全程安全平順進行。

蔡局長呼籲民眾，如果發現可疑人事物，可立即撥打110報案電話，共同守護大家的生命財產安全。

另外，蔡局長強調，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理，並提醒參加活動的民眾，若是遇任何狀況，千萬不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，共同維護安全、有序的跨年活動環境，迎接平安、歡樂的跨年及新年。

