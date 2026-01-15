臺東縣府助縱谷弱勢家庭改善居住環境 重建生活支持

臺東縣政府近日透過跨網絡資源整合，成功協助縱谷線區兩戶弱勢家庭改善老舊居住環境，並同步重建生活支持系統，展現社會安全網「不漏接、不放棄」的精神，確保脆弱民眾在最需要的時刻獲得實質協助。

縣府社會處表示，縱谷線區社會福利服務中心整合鄉鎮公所、宏匯社會福利公益信託及慈濟基金會等資源，完成義肢輔具支持、居家無障礙改善、屋頂補強及生活空間修繕等多項服務，有效提升弱勢家庭的生活品質與居住安全。跨網絡合作模式使每一項服務得以完整落實，從醫療、居家改善到日常生活支持，全方位守護民眾。

社會處長陳淑蘭表示，其中一例為魏姓長者，因糖尿病併發蜂窩性組織炎緊急截肢，其原本獨居且與子女失聯，加上手足年邁無力協助，造成出院後生活重建面臨困境。縣府縱谷社福中心協助申辦身心障礙證明與中低收入補助，並連結民間資源進行義肢裝配與居家動線調整，使老屋重新具備基本安全與無障礙功能（見圖）。魏阿伯表示：「這次不是只有救了命，是讓我有能力重新生活。」

另一案例為汪姓兒少家庭，長期居住於老舊磚瓦屋，多次颱風造成廚房及屋頂破損、隔間簡陋、家具短缺，居住品質與兒少安全令人憂心。社福中心啟動評估後，連結各網絡資源完成屋頂固定、廚房簡易維修、隔間補強及生活空間整理，為孩子打造更安全、舒適的成長環境。

臺東縣長饒慶鈴表示，社會安全網的核心理念是在民眾面臨危機時，提供即時、完整的支持，確保弱勢族群不因困境而孤立無援。透過多元資源整合與系統性服務，縣府致力建構完善的生活支持體系，從醫療、居家改善到日常生活協助，全方位守護民眾福祉，讓社會更有溫度與韌性，使每位需要幫助的人都能感受到關懷與支持。

縣府社會處長陳淑蘭說出，從醫療銜接、輔具支持到居住環境改善，每一項服務皆仰賴跨網絡合作方能完整落實。也呼籲民眾多加關懷周遭社區鄰里，如發現家庭暴力、性侵害、性剝削或性騷擾事件，或有脆弱家庭需要協助，請即刻撥打「113」保護專線，或透過「關懷E起來」平台（https://ecare.mohw.gov.tw）通報，共同守護臺東每一位需要幫助的家人。